Türkiye'deki Referanduma Kosova'da Yüzde 55.8 Katılım

EK FOTOGRAF.

Türkiye'deki Referanduma Kosova'da Yüzde 55.8 Katılım

EK FOTOGRAF

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Türkiye Cumhuriyeti, Referandum, Türkiye, Kosova
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