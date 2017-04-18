Türkiye'deki Referandum Makedonya Basınında

– Türkiye'de düzenlenen Anayasa değişikliği halk oylaması Makedonya basınında da geniş yer aldı.



NOVA MAKEDONİYA GAZETESİ



Nova Makedoniya gazetesi birinci sayfasında manşet olarak "Avrupa, Erdoğan'ın atacağı adımlardan korkuyor" başlığını attı. Avrupa liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'nın cumhurbaşkanı yetkililerinin genişletilmesi için yapılan halk oylamasında az bir farkla kazanmasından dolayı Ankara hükümetinden itidalli davranmasını istediğine yer verdi.



Gazete, halk oylamasında az bir farkın çıkması ve muhalefetin oylamanın iptal edilme talepleri ile Erdoğan'ın idam cezası için yeni bir halk oylaması isteğinin Avrupa liderlerinde kaygılar yarattığını yazdı.



Aynı zamanda gazetede Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Dışışleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ortak açıklamalarının şu ifadelerine yer verdi: "Referandumda alınan yakın sonuç Türk toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin tüm siyasi ve sosyal gruplarla saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor."



Merkel ve Sigmar'ın, aynı zamanda, Alman hükümetinin Türk halkının anayasa hakkındaki kararına saygı duyduğunu fakat"Türkiye'nin atacağı adımlardan Erdoğan'nın büyük sorumluluğu olduğu" sözlerini haberine ekledi.



Haberde, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin şu zözleri aktarıldı: "Türkiye'de idam cezasını geri getirilmesi için referandum düzenlenme ihtimaline üzüntülüyüm".



UTRİNSKİ VESNİK GAZETESİ



Utrinski Vesnik gazetesi baş sayfasında şu başlığı manşet olarak attı : "Erdoğan beğenilen kişi oluyor, fakat aynı zamanda kutuplaştırıcı figür de". Gazete, Erdoğan'nın fotoğrafını koyarak alt bölümünde şu yazıyı yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kuruluşundan sonra düzenlenen en radikal siyasi reformlardan biri olan bu referandumun Erdoğan'ın 2029 yılına kadar iktidarda kalmasını sağlayacak".



Yazıda, Erdoğan'ın siyasi kariyerine ve yürüttüğü kampanyalardaki konuşma üslubuna yer verildi.



DREVNİK GAZETESİ



Dnevnik gazetesi,"Erdoğan Brüksel'i ayağa kaldırdı" yazının alt kısmında şu başlığı attı: "Avrupa Birliği siyasetçileri Türkiye'yle üyelik müzakerelerin kesilmesini istiyorlar". Türkiye'de düzenlenen referendum sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla yetkilere sahip olacağı yazıldı.



Yazıda, Avrupa siyasetçilerin referandumla ilgili görüşlerine yer vererek, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un şu sözlerini aktardı: "Oylamanın az bir farkla anayasa değişikliğinin lehinde olmasına rağmen, Türkiye hukuk devletinden ve demokrasiden daha fazla uzaklaşıyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz". - Salih