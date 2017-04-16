Türkiye'deki Referandum Avusturya Medyasında

Avusturya'da medya, Türkiye'deki referandum haberlerine geniş yer verdi.



Avusturya'da sağcılara yakınlığı ile bilinen bulvar gazetesi Avusturya, haberini "Diktatör Erdoğan'ın güç kavgası" başlığıyla duyurdu. Avusturya'nın en çok satan gazetelerinden sol eğilimli der Srandard gazetesi ise, "Türkiye'de referandum başladı: Oy pusulasının kahverengi hayır için" başlığı ile okurlarına Türkiye'de bugün yapılan halk oylamasını duyurdu.



Aşırı sağcı Kronen gazetesi de "Evet ya da hayır, Türkiye'de referandum bütün güç Erdoğan'a?" başlığı ile hazırlanan haberde, 55 milyona yakın seçmenin pazar günü sandığa gideceğini belirtti. Gazete, anayasa değişimini destekleyenlerin ülkede istikrarın sağlanabilmesi için bu değişimin kaçınılmaz olduğunu söylediğini ifade ederken, muhaliflerin ise tek adam rejimine gidildiği yönünde uyarıda bulunduklarına yer verdi.



Ayrıca gazetelerde Diyarbakır'da yaşanan tartışma sonucu hayatını kaybeden 2 kişiye de yer verilirken, HDP'nin polisin seçim gözlemcilerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları da haberlerde yer aldı. - VİYANA