Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gulamrıza Fedayi, "Türkiye'deki 16 Nisan anayasa referandumu sonuçlarının bölge ülkelerine yönelik önemli mesajlar içerdiğini" ifade etti.



İran'daki "Khabaronline" haber sitesinde yayınlanan makalesinde Fedayi, "Türkiye'deki referandum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha da güçlenmesi komşu ülkelere özellikle de İran'a mesajlar içeriyor. Eğer bu mesajlara dikkat edilmezse yarın çok geç olabilir." ifadelerini kullandı.



Fedayi, "Petrolü olmayan bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin izlediği siyaset her zaman güçlü oldu. Türkiye siyasi, sanayi ve ticaret yönünden İran'dan daha ileri bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmelere de değinen Fedayi şunları kaydetti:



"Erdoğan'ın darbeyi bastırması, akabinde son günlerde yaşanan münakaşaların ardından Avrupa'nın üzerine gitmesi ve referandumda halktan 'Evet' alması, Türkiye halkının net duruştan duyduğu memnuniyeti ortaya koymaktadır. Elbette Türkiye devleti ve halkı bu hedeflere ulaşmada ortak paya sahipler. Bizde (İran'da) ise birliktelik yok herkes bireysel hareket ediyoruz. Özellikle bozgunculukta. Neticede her şeyi siyasileştiriyoruz."