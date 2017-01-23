Türkiye'deki Orta Asya Kökenliler Endişeli

Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, Reina saldırganının Özbek vatandaşı olması sebebiyle Türkiye'de yaşayan Orta Asya kökenli insanlara karşı bir önyargı oluştuğunu belirtti