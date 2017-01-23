Türkiye'deki Orta Asya Kökenliler Endişeli

Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, Reina saldırganının Özbek vatandaşı olması sebebiyle Türkiye’de yaşayan Orta Asya kökenli insanlara karşı bir önyargı oluştuğunu belirtti

Türkiye'deki Orta Asya Kökenliler Endişeli

Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, Reina saldırganının Özbek vatandaşı olması sebebiyle Türkiye'de yaşayan Orta Asya kökenli insanlara karşı bir önyargı oluştuğunu belirtti

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

2
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads