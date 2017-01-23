Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, Reina saldırganının Özbek vatandaşı olması sebebiyle Türkiye'de yaşayan Orta Asya kökenli insanlara karşı bir önyargı oluştuğunu belirtti
Türkiye'deki Orta Asya Kökenliler Endişeli
Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, Reina saldırganının Özbek vatandaşı olması sebebiyle Türkiye’de yaşayan Orta Asya kökenli insanlara karşı bir önyargı oluştuğunu belirtti
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