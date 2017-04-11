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Türkiye'deki Mülteci Sayısı 3,6 Milyonu Aşmış Durumda
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Türkiye'deki Mülteci Sayısı 3,6 Milyonu Aşmış Durumda

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Erdoğan, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının 3,6 milyonu aşmış durumda olduğunu belirtti.

Türkiye'deki Mülteci Sayısı 3,6 Milyonu Aşmış Durumda

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Erdoğan, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının 3,6 milyonu aşmış durumda olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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