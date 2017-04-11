Türkiye'deki Mülteci Sayısı 3,6 Milyonu Aşmış Durumda
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Erdoğan, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının 3,6 milyonu aşmış durumda olduğunu belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Erdoğan, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının 3,6 milyonu aşmış durumda olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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