Türkiye'deki Jeotermal Enerji Santrallerinin Payı Uluslararası Pazarda Yüzde 50'ye Ulaştı

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde "Jeotermal Enerji ve Çevre" panelinde katılımcılara sektörle ilgili önemli bilgiler verdi. Şentürk konuşmasında; "ülkemizde 37 adet toplam 860 MW'lık JES bulunduğu, dünya genelinde 2015 yılında 18 adet santral işletmeye alınıp, kurulu gücü 313.2 MW olduğu, bunlardan 10 tanesinin 158,8 MW gücüyle ülkemizde faaliyete geçtiği" konuları üzerinde durdu. Türkiye'deki jeotermal enerji santrallerinin payının uluslararası pazarda "yüzde elli" ye ulaştığını, çok kısa zamanda daha da artacağının altını çizdi.

24 Nisan 2017, İstanbul. Jeotermalin önemi, kullanımı ve geleceği gibi konularda sektörün önde gelen kuruluşu olan JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği) ülkemizdeki JES'ler (Jeotermal Elektrik Santralleri) hakkında önemli bilgilendirmelerine devam ediyor.

Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde Jeotermal Enerji Paneli

İzmir'de gerçekleşen Teskon Sodex Fuarı bünyesinde düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde "Jeotermal Enerji ve Çevre" Panelinde konuşan JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, sektörün dünya üzerindeki payına vurgu yaptı. Şentürk konuşmasında çarpıcı veriler sunarak; ülkemizde 37 adet toplam 860 MW'lık JES bulunduğunu, dünya genelinde 2015 yılında 18 adet santral işletmeye alınıp, kurulu gücü 313.2 MW olduğunu, bunlardan 10 tanesinin 158,8 MW gücüyle ülkemizde faaliyete geçtiğini belirtti. Bu oranın yüzde 50 olup, çok kısa zamanda daha da artacağını sözlerine ekledi. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşen oturumda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ümran Serpen ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Niyazi Aksoy da konuşmacı olarak yer aldı.

Jeotermal Sayesinde 1 Milyon 200 Bin Konutun Elektriği Karşılanıyor

Türkiye'deki jeotermal enerji potansiyelinin büyüklüğünü ve dünya üzerindeki yerini verilerle anlatan JESDER Başkanı Sayın Ufuk Şentürk; özellikle jeotermalin geleceği ve jeotermal elektrik santralleri hakkında güncel bilgiler sunarak, sektörün gelişiminin öneminden bahsetti. Şentürk konuşmasında; jeotermal enerji santrallerinin doğaya saygı çerçevesinde kurulduğunu, kapalı çevrim ekipmanları ile doğanın yapısına zarar vermeden işletme olanağı sağlandığını belirtti. Ayrıca, jeotermal gaz atıklarının ispatlanmış kanserojen etkileri olmadığını söyleyerek, bazı jeotermal sahalarından yükselen ve atık gaz algısı yaratan beyaz gazın, duman değil su buharı olduğunu yineledi.

Türkiye' de üretilen Jeotermal Elektrik Enerjisi ile yıllık 1 milyon 200 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandığını açıklayan JESDER Başkanı, ülkemizde jeotermal enerjiden üretilen elektriğin, yaklaşık 330 bin ton akaryakıtın ithalatı azalttığına dikkati çekti.