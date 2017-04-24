Türkiye Değer Ödülleri Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliği ile Türkiye geneli ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, "Cesaret" konulu "Türkiye Değer Ödülleri Yarışması" düzenlenecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl 6.'ncısı düzenlenen yarışma, "Değer" ve "Eser" kategorilerinde gerçekleştirilecek.



Eser ödülleri için "Şiir, Hikaye, Resim, Kısa Film, Karikatür" dallarında yarışacak olan adayların başvurularını, okul müdürlükleri aracılığıyla www.turkiyedegerodulleri.com internet adresine en geç 12 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtildi.



Yarışmada birincilere 6 bin TL, ikincilere 5 bin TL ve üçüncülere de 4 bin TL ödül verilecek.



Ahlaki değerler yönünden farkındalık oluşturmak ve temel değerler bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Değer Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda sorumluluk, yardımseverlik, adalet gibi temalarla hayata geçirilmişti.