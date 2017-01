Türkiye'de Yuvaya ve Sağlığına Kavuştu

EFSUN YILMAZ - Suriyeli ziraat mühendisi Adawiya Farran (36), Halep'teki işini, evini ve çok sevdiği komşularını kaybettikten sonra sığındığı Türkiye'de hem meme kanserinden kurtuldu hem de sıcak bir yuvaya kavuştu.



Adawiya Farran, eşi Başar Muhammedaga (48) ve kızı Lamar (7) ile geçen yıl yerleştiği İzmir'in Yeşilyurt semtindeki evinde AA muhabirine ülkesindeki iç savaştan kaçışını ve kanserden kurtuluşunu anlattı.



Halep'te eşi Muhammedaga'nın bir bankanın müdürü olarak çalıştığını, kızlarının özel bir okulda eğitim aldığını ve 7 odalı 280 metrekarelik lüks bir evde yaşadıklarını belirten Farran, iç savaş ile birlikte her şeyin değiştiğini, evlerinin bombalar altında kaldığını, komşularının da yaşamını yitirdiğini dile getirdi.



İşini ve evini yitirdikten sonra Türkiye'ye sığındıklarını dile getiren Farran, bir süre önce İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini ve meme kanserinin ilk evresinde olduğunu öğrendiğini ifade etti.



Farran, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Türkiye bize kucak açtı ve ücretsiz ameliyatla ölümden döndüm. Şimdi tek isteğim kızımın güzel günler görmesi." dedi.



Sırada radyoterapi ve kemoterapi süreci var



Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok Genel Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Atahan, Adawiya Farran'ın genç bir hasta olduğunu, erken tanı sayesinde yaşam şansının yükseldiğini ifade etti.



Sağ memedeki büyük tümörü ameliyatla temizlediklerini, sol memeyi de ilk operasyona uygun şekillendirdiklerini aktaran Atahan, meme kanserine ilişkin tüm tedavinin Sağlık Bakanlığınca ücretsiz karşılandığını belirtti.



Meme kanserinde ilk hedefin "hastayı yaşatmak" olduğuna dikkati çeken Atahan, "Şu an hasta iyi durumda. Büyük bir tümör vardı ve ilk amacımız insanı yaşatmaktı. Başarılı bir operasyondan 5 gün sonra Suriyeli hastamızı taburcu ettik. Önümüzde radyoterapi ve kemoterapi süreci var." diye konuştu.



Atahan, Suriyeli hastalara devlet güvencesi ile bakabildiklerini söyleyerek, bu ülke vatandaşları için özel birim oluşturulduğunu, Türkçe bilmeyenler için yabancı dil desteği de verilebildiğini vurguladı.



Lamar da doktor olmak istiyor



Farran'ın 7 yaşındaki kızı 2. sınıf öğrencisi Lamar ise Türkiye'deki en büyük sıkıntısının annesinin hastalanması olduğunu, bu nedenle birçok geceler ağladığını dile getirdi.



Annesinin hastalığı dışında hayatından memnun olduğunu ifade eden Suriyeli kız, "Ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Suriye'de çok savaş var. Bir kere çok korkmuştum, çünkü bomba sesi duymuştum. Buradaki öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok sevdim." ifadelerini kullandı.



Lamar Muhammedaga, Türkiye'de okuyup doktor ya da babası gibi hukukçu olmak istediğini de sözlerine ekledi.



Farran'ın eşi hukuk mezunu Başar Muhammedaga da savaştan ve hastalıktan kurtuldukları için çok sevindiklerini, babasının Antakya'dan Suriye'ye göç eden bir Türk olduğunu ancak Türkiye'deki akrabalarına ulaşamadığını ve ailesini geçindirmek için bir işe ihtiyacı olduğunu söyledi.