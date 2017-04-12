Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.
Kaynak: Dunya.com
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