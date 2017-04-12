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Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu
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Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.

Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.

Kaynak: Dunya.com

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