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Türkiye'de Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Hakkı Düzenlemesi Resmi Gazete'de
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Türkiye'de Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Hakkı Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Türkiye’de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesiyle ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Hakkı Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Türkiye'de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesiyle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikte şartlar belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan, en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek. Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacak. - İSTANBUL

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