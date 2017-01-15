Türkiye'de Yangın Söndürme Ekipmanlarının Kullanımı ile Alakalı Doğrular ve Yanlışlar Neler?

Güvencem Genel Müdür Yardımcısı Bülent Dalkıran, yangın söndürme ile ilgili doğruları ve yanlışları Wise TV'ye anlattı.



Dalkıran yapılması gerekenleri anlatırken, "Bütün afet eğitim sistemlerinde olduğu gibi yangın da ülkemizde sıkça karşılaştığımız ve genelde müdahale konusunda son derece bilinçsiz olduğumuz bir konu. En büyük zorluk eğitim konusunda. Gerek son kullanıcılar, gerekse itfaiyecilerin eğitimiyle ilgili gerekli ortam ve eğitim materyallerinin olmadığını düşünüyoruz. Firmamız son 2 yıldır bunun üzerine ciddi bir çalışma yapmakta. Yaşadığımız en büyük problemlerden biri gerek son kullanıcılarla yaptığımız temas gerekse itfaiye daire başkanlıklarına yaptığımız ziyarette yeteri kadar eğitim alabilecekleri enstrüman yok. Distribütörü olduğumuz Haagen firması gerek dijital alevle gerekse gerçek alevle gerek son kullanıcı için gerekse itfaiyeciler için nasıl müdahale edecekleriyle ilgili eğitimler verebileceğiniz simülasyonlar yapmakta. ve bu konuyla ilgili insanları hiçbir tehlike altında bırakmadan bu eğitimleri veriyoruz" dedi.