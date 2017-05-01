Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesine yönelik açıklama

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasını derin bir kaygı ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Wikipedia, basılı olmayan, sadece internet üzerinden yayınlanan, doğrudan doğruya kullanıcıların kattıkları bilgilerle sürekli güncellenen, yenilenen bir bilgi hazinesidir.

Türkçe dahil çok sayıda dilde yayınlanan Wikipedia, sadece İngilizcede 5 milyonu aşkın maddesiyle, 193 bin sayfa tutan hacmiyle dünyanın ilk ve en büyük internet ansiklopedisidir.

Ülkemizde de Wikipedia, hem Türkçe, hem diğer dillerdeki yayınlarıyla özellikle eğitim çağındaki gençlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Türkiye'nin, bilgi kullanımı konusunda dünya standartlarını yakalaması ve sürdürmesi açısından Wikipedia gibi çevrimiçi bilgi kaynaklarının her zaman ve kesintisiz kullanıma açık olması, bir bilgi toplumu olmayı hedefleyen ülkemizin ve Türk toplumunun yararınadır.

Wikipedia'nın "kısa versiyonu," 2008'de Alman yayınevi Bertelsmann tarafından tek ciltte 1,000 sayfa basıldı. Daha sonra, Wikipedia'dan seçme 437 makale, 5 bin sayfalık bir kitap olarak yayınlandı.

Türk kullancısı da her konuda bu bilgilerden yararlanmaktadır.

Türkiye'nin bilgi kullanımı konusunda dünya standartlarında kalmasının sağlanması için Wikipedia gibi bilgi kaynaklarının her zaman elinin altında bulunması Türkiye'mizin ve Türk toplumunun yararınadır.

İnternet üzerinde yayınlanan ve Wikipedia gibi topluluk kullanıcılarının el birliği ile oluşturduğu içeriklerde kimi zaman hukuka aykırı, rahatsız edici veya doğru olmayan bilgiler olabilir. Bu çerçevede ilgili içerikler hakkında yasal merciler tarafından hukuka uygun ve yetkileri çerçevesinde aksiyonlar alınabilir ve bu durum hukukun en tabii gereğidir. Bu aksiyonlar alınırken de bizim hukukumuzun ve evrensel hukukun temel prensibi olan "ölçülülük" ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi önemli bir gerekliliktir.

Ölçülülük ilkesi, milyonlarca kullanıcının meşru ve hukuki amaçlarla kullandıkları bir platformun çok küçük bir parçasında yayınlanan; bu içerikle hiçbir şekilde ilgili olmayan kişilerin Anayasal düzeyde korunan "bilgiye erişim ve iletişim özgürlerini" engelleyecek şekilde tüm platformun erişiminin kısıtlanmaması- sadece bu içeriğe yönelik olarak teknik ve hukuki tedbirlerin alınması anlamına gelmektedir. Bizlerin arzusu Wikipedia erişiminin engellenmesi konusunun bu çerçevede yetkili makamlar tarafından değerlendirilerek konuyu çözüm bulunmasıdır.