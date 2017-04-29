Türkiye'de Wikipedia'ya Erişim Engeli





Türkiye'de dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim engellendi.



Turkey Blocks adlı internet sitesi yasağın cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah beşte yapıldığını açıkladı. Yasağın nedeni henüz açıklanmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu söz konusu internet sitesine 'idari tedbir' getirildiğini yazdı. BTK'nın resmi sitesinde yapılan açıklama yasağın herhangi bir mahkeme kararı olmadan uygulandığını da açıkça gösteriyor.



Access to Wikipedia blocked in #Turkey https: //t.co/ybjgoERA9m pic.twitter.com/qOuQZwVImK— en.AzVision.az (AzVisionEn) April 29, 2017



Türkiye'de daha önce 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarından sonra Twitter'a erişim yasağı getirilmişti. Facebook ve youtube gibi büyük portallar da kısa süreliğine erişim yasağı getirilen siteler arasında… Söz konusu yasak Türkiye'deki sosyal medya sitelerinde de büyük tartışmalara neden oldu.



Erişim engeli Wikipedia'nın Türkçe sayfasını kapsamakla kalmayıp bütün diller için uygulanıyor.



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Tags: Recep Tayyip Erdoğan İnternet Wikipedia engeli Türkiye Türkiyede Wikipediaya erişim Gepost: 29 april 2017