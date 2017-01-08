Türkiye'de ve Dünyada Diyabet Hastası Sayısı Nereye Doğru Gidiyor?

İstanbul Medikal Termal Yaşam ve Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, Türkiye'de ve dünyada diyabet hastası sayısı nereye doğru gittiğini Wise TV'ye anlattı.



Diyabetli olmadan önce önlemlerin alınması gerektiğinin özellikle altını çizen Güneyman, "Sanıyorum 2030 senesine geldiğimizde şöyle bir soru soruyor olacağız, diyabetli olmayan var mı? Malesef hem genetik kusur olarak bizim literatürümüze geçen hem de çevresel faktör olarak çok fazla gündemde olan bir hastalık. Diyabet sağlıklı yaşamdır ama bunun için bizim su içmemiz, doğru beslenmemiz, doğru tedavi sisteminin içinde olmamız gerekiyor. Diyabetli olmamak ve diyabeti önlemek için arınma tedavilerine girmemiz gerekiyor. Diyabet olduktan sonraki tedavi hem kendi bedenimize, bütçemize hem de devlet bütçemize çok zarar veriyor. Dolayısıyla bir şeyi önlemek her zaman için sonradan oluşmasını tedavi etmekten hem manen hem madden çok daha mantıklı" dedi.