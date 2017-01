Menarini Group Genel Müdürü Pietro Corsa, Türkiye'nin kendileri için önemli pazarlardan olduğunu ve üretim odaklı yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de üretime yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz." dedi.



İbrahim Etem-Menarini şirketinin Türk ve İtalyan yöneticileri düzenledikleri basın toplantısıyla 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 yılı hedeflerini anlattı.



Toplantıda konuşan Menarini Group Genel Müdürü Pietro Corsa, İtalya'nın bir numaralı ilaç şirketi olduklarını kaydederek, Türkiye'nin yanı sıra tüm AB üyesi ülkelerde, İsviçre, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Amerika, Hindistan, Çin ve Kore, Güney Afrika, Arjantin ve Meksika gibi 130 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktardı.



Corsa, Türkiye'nin bu ülkeler arasında 6. sırada olduğu bilgisini vererek, İbrahim Etem ile ortaklık sürecinden bahsetti.



İstanbul üretim tesisinin dünyadaki 14 üretim tesisi arasında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Corsa, İbrahim Etem-Menarini şirketinin yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini söyledi.



Corsa, Türkiye'nin kendileri için önemli pazarlardan olduğunu ve üretim odaklı yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de üretime yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz." diye konuştu.



TL'nin son dönemde değer kaybetmesi konusuna da değinen Corsa, her ne kadar ham madde açısından ithalat yapılsa da üretimlerinin büyük kısmını Türkiye'de gerçekleştirdiklerini aktardı.



Corsa, "Türkiye şu anda kendini devalüasyona karşı koruyacak bir seviyeye geldi." ifadesini kullandı.



"İtalyan şirketler Türkiye'de yatırım yapmak istiyor"



İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalyan ve Türk şirketlerin karşılıklı yatırımlarının her iki ülke ilişkilerini ileriye götürmesi açısından önemine değindi.



Türk personelin şirketini sevmesi ve İtalyan ortağın Türk şirketine güvenmesinin bugün konuşulan önemli konular arasında olduğunu dile getiren Mattiola, şu ifadeleri kullandı:



"Orta, küçük ve büyük ölçekli İtalyan firmaları bu ülkeye güveniyor ve burada yatırım yapmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin önemine ve geleceğine inanıyorlar. Her türlü yüksek teknolojiyi burada gerçekleştirmek İtalyan firmaların hayali ve Türkiye'ye duydukları güvenin göstergesi. Çünkü Türklerin ciddi şekilde girişimcilik ruhları var."



"Geçen yıl 75 milyon kutu ilaç ürettik"



İbrahim Etem-Menarini Genel Müdürü Uğur Bingöl, 2016'nın Türkiye için oldukça zor bir yıl olduğunu belirterek, iç ve dış etkilerle hem siyasal hayatın hem de ekonominin oldukça zorlandığını söyledi.



Buna rağmen tüm çalışma alanlarında başarılarla dolu örnek bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Bingöl, 2016'da 75 milyon kutu ilaç ürettiklerini ve ithal ettikleri ürünlerle birlikte Türkiye'de sağlık sektörüne 100 milyon kutu ilaç sağladıklarını aktardı. Bingöl, 400 milyon tablet ve 50 milyon ampul ürettiklerini bildirdi.



Bingöl, 2017 beklentilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Öncelikli hedeflerimiz, tüm ekonomik koşullara rağmen ürünlerimizi aksatmadan insan sağlığına sunabilmek, bunu sürdürülebilir kılmak ve yeni ürünlerle büyümek olacaktır. Ayrıca üretim bizim için çok önemli. 2017'nin ilk haftasında, büyüme stratejimizin ilk adımını attık, Topkapı'da fabrika yerleşkemizin tamamını üretime bırakarak merkez ofisimizi Maslak'a taşıdık. Topkapı'daki alanımızın tamamını üretim için kullanacağız. Manarini Group'un faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye 6'ncı sırada ve büyüyen pazarlar içinde Türkiye için en az yüzde 10 büyüme bekleniyor."



Bingöl, bu yıl, 2016'da ürettikleri 75 milyon kutuluk ilaç üretimini yüzde 25 artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



"15 milyon avroluk yatırım yapacağız"



İbrahim Etem-Menarini Yönetim Kurulu Üyesi Carlo Colombini, şirketleri için Türkiye pazarının öneminden bahsederek, Türkiye'de lisanslı ürünleriyle sağlık sektörünün önemli aktörü olmaya devam edeceklerini söyledi.



Türkiye'de büyümeyi sürdürmek ve daha fazla değer yaratmak istediklerinin altını çizen Colombini, "Türkiye'ye inanıyoruz ve uygun koşullar sağlandığı müddetçe yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. 2017'de 15 milyon avroluk yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.



Colombini, Türkiye'de üretilen ilaçların Avrupa standartlarını yakaladığını kaydederek, bu başarıda Türk çalışanların büyük katkısı olduğunu bildirdi.



Carlo Colombini, "Menarini Türkiye'ye inanıyor. Son yıllarda hakikaten önemli yatırımlar yaptık. Hem Türkiye'ye hem de Türkiye'deki fabrikaya yatırımımız büyüyerek devam edecek." diye konuştu.



Menarini Group Yönetim Kurulu Başkanı Lucia Aleotti, toplantıya şirket merkezinin olduğu Floransa'dan görüntülü mesaj gönderdi. Aleotti, mesajında, "Akdeniz kültürünü paylaşan ülkeler olmamız, ilaç sektöründeki köklü bağlılığımız ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimize dayanarak hem Türkiye'deki şirketlerimizin hem de Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.