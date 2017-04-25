Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Araç Dünya Yollarında
Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliği taşıyan Toyota C-HR, Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'daki 47 ülkeye ihraç ediliyor.
Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliği taşıyan Toyota C-HR, Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'daki 47 ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: Dunya.com
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