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Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Araç Dünya Yollarında
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Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Araç Dünya Yollarında

Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliği taşıyan Toyota C-HR, Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'daki 47 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Araç Dünya Yollarında

Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliği taşıyan Toyota C-HR, Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'daki 47 ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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