Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Araç Dünya Yollarında

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliğine sahip Toyota C-HR, 47 ülkeye ihraç ediliyor.



Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında 2016'nın son çeyreğinde seri üretime başlanan Toyota C-HR modeli, çeşitli kıta ve onlarca ülkede alıcılarıyla buluşmaya devam ediyor.



Toyota Türkiye fabrikasına rulo halinde getirilen çelik saclar, son teknoloji robotların desteğiyle gerekli parçalarla birleştirilerek, pres, kaynak, boya ve montaj aşamalarının ardından modern otomobillere dönüşüyor. Pres fabrikasında şekillendirilen yüksek kaliteli parçalar, kaynak fabrikasında birleştiriliyor.



Manuel ve otomatik hatlarda en gelişmiş ekipmanlarla "sıfır hata" sloganıyla üretilen gövdeler, renklendirme, ses yalıtımı ve korozyona karşı uzun ömürlü olmalarını sağlayacak kaplamalar yapılması için boya fabrikasına gidiyor. Boyahanede 10'u metalik, 2'si solid ve 10'u da çift renk olmak üzere toplam 22 değişik renkte araç üretiliyor.



Boyanmış gövdeler montaj fabrikasına girerken, gerekli diğer parçalar da montaj istasyonlarına ulaşıyor. Montaj bölümünde ve şasi hattında gerekli aksamların montajı yapıldıktan sonra final hatlarında son halini alan araçlar, kontrollerin ardından hazır hale geliyor.



Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden biri olan Toyota Türkiye fabrikasında Corolla, Verso ve Toyota C-HR modelleri üretiliyor.



Türkiye'de üretilen ilk hibrit araç





Sakarya'da 2016'nın son çeyreğinde seri üretimine başlanan Toyota C-HR modeli, Türkiye'de üretilen ilk crossover ve ilk hibrit araç olma özelliği taşıyor.



C-HR için modernizasyon ve kapasite artışı amaçlı 350 milyon avro ek yatırım yapan Toyota Türkiye, C-HR modeli ile Toyota Yeni Global Platformu'nda (TNGA) araç üreten ilk denizaşırı fabrika oldu.



Fabrikada 2016'da yaklaşık 155 bin adet üretilen otomobillerden yüzde 28'ini Toyota C-HR oluşturdu. Bu yıl 280 bin adet araç üretiminin yanında C-HR'nin üretimdeki payının da artırılması planlan fabrikada, üretilecek otomobillerin yüzde 63'ünün Toyota C-HR olması hedefleniyor.



C-HR modeli ile 2 bin kişilik ek istihdam



C-HR üretimi ile ABD, Kanada, Tayvan gibi ülkelere ilk kez ihracat yapmaya başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin toplam ihracat yaptığı ülke sayısı ise 52'den 97'ye çıktı. Bu 97 ihracat pazarı içinde sadece C-HR'nin ihraç edildiği 47 ülke bulunuyor.



C-HR ihracatının yüzde 65'i Avrupa'ya, yüzde 32'si Kuzey Amerika'ya, yüzde 3'ü ise Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere yapılıyor.



Geçen yıla kadar 3 bin kişinin çalıştığı Toyota Türkiye, C-HR modelinin banda indirilmesinin ardından 2 bin kişi daha işe alarak yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.



2020'de her Toyota modelinin hibrit versiyonu olması hedefleniyor



Seri üretimine başladığı 1997 yılından bu yana geçen 20 yılda Toyota'nın dünyadaki hibrit satışları 10 milyonu geçti.



Benzin motorunun gücünün yanı sıra elektrik motor gücünün de kullanıldığı hibrit araçlarda, güçlü benzinli motor uzun mesafede ve yüksek hızda, güçlü elektrik motor ise kısa mesafede ve düşük hızda verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor.



İhtiyaca göre en verimli sonuçların alınabildiği hibrit araçlarla yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlanıyor.



Toyota'nın Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Türkiye fabrikalarında üretilen hibrit araçların 2020 yılında her Toyota modelinin birer versiyonu olması hedefleniyor.