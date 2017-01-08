Türkiye'de Termal Tesislerin Sağlık Turizmindeki Yeri Nedir?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, Türkiye'de termal tesislerin sağlık turizmindeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Köse, termal turizmin sağlığa direk etkileri olduğunu ve yine tamamlayıcı, önleyici tıbba çok etkileri olduğunu belirterek, "Bu noktadan baktığımızda önem arz eden şeyler şunlar, birincisi tesisin niteliği ikincisi bulunduğu konum, üçüncüsü uyguladıkları politika ve hizmet anlayışı. Bence bunlar çok önemli. İstanbul Medikal Termal İstanbul'un çok önemli bir yerinde. 450.000 nüfuslu Tuzla bölgesinde sanayi, endüstri ve havaalanı çok yakın. Deniz, tren yolu, metro, metrobüs gibi her türlü ulaşım ağına çok yakın olan, tüm köprülere yakın olan İstanbul Medikal Termal'e ulaşmanın hızlı olması çok önemli. İkincisi sürdürülebilir standart eleman kalifiyesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Diğer noktadan bakıyoruz, fiyat politikalarımız, fiyatlarımıza bakacak olursak İstanbul'dayız ve buna oranla fiyatlarımız çok uygun. Bir diğer noktadan bakıyoruz, tesis olarak yeterli mi? Evet en azından bugün belli bir kitleye hitap edebilecek kadar yeterli. Tüm bunlardan sonra devletin uyguladığı bazı bürokratik yapılanmalar da hızlı sonuçlandığında yabancıların sağlık turizminden yararlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Çünkü ulaşabileceği hijyen, temiz ve tüm uygulamaları bir arada alabileceği bir merkez var. Buradan baktığınızda da kapasiteler yetmeyecektir. İnanıyoruz ki burada belediyelerin, devletin yardımıyla daha geniş alanlarda yatırımlarımızı devam ettirerek bu hizmeti daha çok bir kitleye ulaştırabiliriz. Bu hem bölgenin gayri safi milli hasılasına fayda sağlıyor hem de bölgenin bilinirliğini artırıyor" diyerek bu sayede bölgenin değerinin de yükseleceğinin altını çizdi.