Türkiye'de Şirket Kurmak Yabancılar İçin Avantajlı"

Yabancılar için Türkiye'de şirket kurmanın avantajlı olduğunu belirten Avukat Cevahir Cem Yarım, Türkiye'nin 80 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzaladığını söyledi.



Avukat Cevahir Cem Yarım, Türkiye'de yabancıların şirket kurmasının avantajları hakkında bilgi verdi. Yarım, Türkiye'nin 80 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzaladı. Yabancılar için Türkiye'de şirket kurmak avantajlıdır" dedi.



Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir ülke olduğunu ifade eden Yarım, "Dünyanın birçok yerine yapılacak ticarette stratejik konumda bulunan ülkemiz, yabancı sermayenin ülkemizdeki faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları sonucu yabancı yatırımcılarca tercih edilen bir ülke haline gelmesini sağlamıştır. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler Doğrudan Yatırımlar Kanunu hükümleri esasında Türk vatandaşına tanınan haklardan aynı derecede faydalanabilir. Öte yandan Türkiye hala girişimcilerin ilgisini çeken önemli merkezlerden biridir" diye konuştu.



"Çifte vergilendirmenin önüne geçmek için Türkiye'nin 80 ülkeyle anlaşması var"



Çifte vergilendirmenin önüne geçmek için 80 ülke ile anlaşma imzalandığını aktaran Yarım, "Bu yabancı şirketlerin Türkiye'yi tercih etmelerinde önemli etkenlerden birisidir. Ülkemizde Limited şirket ve Anonim şirket, 2017 yılı itibariyle yüzde 20 oranında kurumlar vergisi mükellefidir. Ülkemiz herhangi bir ülkede ödenmiş olan bir verginin, diğerinde ödenmesi gereken vergiden düşülmesini amaçlayan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını 80 ülke ile imzalamıştır. Buna ek olarak 26 ülke ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmıştır. 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde AB ülkeleri ile herhangi bir gümrük kısıtlaması olmadan ticaret yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.



"Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor"



Yabancı firmaların Türkiye'de büro açmak için Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alması gerektiğini dile getiren Avukat Yarım, "Ülkemizde irtibat bürosu açmak isteyen yabancı firmaların Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alması gerekmektedir. İlk izin 3 yıllık verilmekte olup bu süre sonrasında uzatılabilmektedir" şeklinde konuştu.



"5 farklı şirket kurulabiliyor"



En fazla Anonim Şirket ya da Limited Şirket tercih edildiğini ifade eden Avukat Yarım şunları söyledi:



"Türk Ticaret Kanunu'nda Limited şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Kooperatif olmak üzere 5 farklı ticaret şirketi tanımlanmış olup ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan şirket türleri ise Limited ve Anonim şirkettir. Bu iki şirket de asgari tek ortakla kurulabilmektedir ve ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Limited şirket asgari 10 bin TL, anonim şirket ise 50 bin TL sermaye ile kurulabilmektedir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin ise en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Her iki şirket türünde de ortakların tamamını veya bir kısmının yabancı uyruklu olmasında bir engel yoktur". - İSTANBUL