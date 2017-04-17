Türkiye'de Sera Gazı Emisyonu 15 Yılda Yüzde 122 Arttı

– Türkiye genelinde kişi başına sera gazı emisyonu, 1990 yılından, 2015 yılına kadar geçen 15 yılda yüzde 122 artışla 3.88 tondan 6.07 tona yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de toplam seragazı emisyonu 2015 yılında 475.1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğerine tırmandı oldu. Sera gazı emisyonunda en büyük payı "yüzde 71.6 ile" termik santrallarından yayılan "enerji kaynaklı emisyonlar" aldı. Enerji kaynaklı emisyonu, yüzde 12.8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12.1 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3.5 ile atıklar izledi.



Kişi başı seragazı emisyonları arttı



Böylece, 1990 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 3.88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6.07 ton/kişi olarak hesaplandı.



Toplam karbondioksit emisyonlarının 2015 yılında yüzde 86.1'i enerjiden, yüzde 13.7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0.2'si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.



Metan gazı (CH4) emisyonlarının yüzde 59.3'ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı



Metan gazı emisyonlarının yüzde 59.3'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 28.8'i atıktan, yüzde 11.8'i enerjiden, yüzde 0.1'i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.



Diazot monooksit (N2O) emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu



Diazot monooksit emisyonlarının yüzde 78.4'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 11.2'si enerjiden, yüzde 6.1'i atıktan, yüzde 4.3'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.



Seragazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazlarından oluşuyor.



Emisyon ölçümlerine ayrıca dolaylı seragazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsıyor.



(Grafik) - İstanbul