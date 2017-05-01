Türkiye'de Satılan 100 Lüks Otomobilin 11'i Ankara'da

Ankara, lüks otomobil markalarının radarına girdi. Düne kadar sadece İstanbul'da satış yapan lüks markalar artık Ankara'da da showroom açıyor. Bunun nedeni ise Ankara'nın İstanbul'dan sonra en fazla lüks otomobil satılan il olması. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 verilerine göre Türkiye'de kişi başı gelirin en fazla olduğu il olan Ankara, lüks otomobil pazarından yüzde 11 pay alıyor. Yani satılan her 100 lüks otodan 11'i Ankara'da trafiğe çıkıyor.

LEXUS SHOWROOM AÇTI

Daha önce de Japon otomotiv devi Toyota'nın lüks markası Lexus, Türkiye'deki ikinci showroom'unu İstanbul'dan sonra Ankara'da açtı. Başkentin otomotiv ticari için yüksek bir potansiyeli olduğunun altını çizen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 234 araçla bin kişiye en çok araç düşen ilin Ankara olduğunu söyledi. Özdemir, "Toplam otomotiv satışlarından yüzde 9, premium marka araç satışlarından ise yüzde 11 pay alıyor. Bu potansiyele olan inancımızla Otokoç olarak Ankara'daki sekizinci tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Otomotivin ikon markası Maserati'yi ilk olarak Ankaralı otomobil severlerin beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

MÜŞTERİLER TALEP ETTİ

Maserati ve Ferrari markalarının temsilcisi Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel ise müşterilerinin sesine kulap verdiklerini söyledi. Sinan Saip Bel, "Spor otomobil ve lüks segment tutkunlarının talepleri bizi İstanbul dışına çıkmaya yöneltti. Bu sene alanımızı genişletmeye karar verdik. İlk açılımın da başkentimizde olmasını arzu ettik. Ankara'yı onümüzdeki aylarda Bursa ve Antalya takip edecek" diye konuştu.

MASERATİ ÜÇ AYDA 12 ADET SATILDI

Türkiye'de 2016'da toplam 72 adet Maserati satışı gerçekleşti. İlk üç aylık Maserati satışı ise 12 adet oldu. 2017 sonunda Maserati satışlarının ilk kez üç haneli rakamlara ulaşması hedefleniyor.

SATIŞ FİYATLARI 190 BİN EURODAN BAŞLIYOR

İtalyan markanın Ghibli, Levante, Quattroporte, GranTurismo, GranCabrio modelleri satılıyor. Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Ghibli'nin fiyat etiketi 190 bin eurodan başlıyor.