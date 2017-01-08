Türkiye'de Sağlık Turizmi Hedefi Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Türkiye'de sağlık turizmi hedefine dair görüşlerini Wise TV'ye anlattı.



Turizm Bakanlığı'nın 2023 hedeflerine göre durumu değerlendiren Köse, "Bugün bakarsak Turizm Bakanlığı 2023 için 500 bin yatak kapasitesi diyor öncelikle. Türkiye'de 3 bin üzerinde mineral su kaynağı var. Bunun 200 tanesi tesisleşmiş vaziyette. Ama bu tesisleşmiş kaplıcalar da tam nitelikli kaplıcalar değil. Gerçekten mineral suyun insan üzerindeki etkilerini çeşitli tedavi havuzlarıyla sunan kaplıcalar değil. Yurt dışında olan birçok modelin Türkiye'de olmaması zaten büyük bir eksiklik. Bu eksiklikten yola çıkarak yurt dışından Türkiye'ye turist getirmek için kaplıcalarımıza baktığımızda çoğu kaplıcada yalnızca sıcak su havuzları olduğunu görüyoruz. Tedavi havuzları dediğimiz, bir fibromiyalji, bir romatoid artrid, bir algı artıran, bir refleks terapiye, su altı bel, boyun traksiyonu gibi çeşitli ve daha çeşitli karbondioksitli ve ozonlu sular, minerali yüksek sular, minerali düşük sular, sıcaklığı düşük, sıcaklığı yüksek sular gibi çeşitlendirilmiş havuzlar yok. Bunların olması lazım, teşviklenmesi lazım. Yoksa bu sular boşuna akıp gidiyor. Aynı zamanda kaplıcalar 12 ay istihdam yaratıyor. Nitelikli personel bulundurmak ve nitelikli hizmet vermek mecburiyetinde. Masrafları fazla, yıkaması ve yıpranması fazla. Çalışacak ekipmanlar fazla bu nedenle çalışan insanlar nitelikli olmak zorunda. Sen bu sektörü oluşturursan hedeflerine ilerleyebilirsin. Bilhassa İskandinav ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Asya ülkelerinden yüksek miktarda talep var Türkiye'de bulunan kaplıcalar için. Kaplıca suyu bir mineral suyu bir şifa suyu. Bunu çeşitli şekillerde ve suyun özelliklerine göre lanse eder, iyi tanıtırsak, yurt dışında iyice tanıtımını yaparsak iç turizm olduğu gibi çok yüksek oranda bir dış turizm de olur ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 hedefine adım adım ilerleyebiliriz. İddia ediyorum ki bu sektör 30 milyar $ üzerinde bir döviz girdisi sağlayabilecek yapıya sahip" dedi.