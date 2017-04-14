Türkiye'de Referandum Heyecanı





Türkiye'deki anayasa değişikliği kanununa ilişkin referanduma çok az bir süre kala son anketler, "evet" oylarının az bir farkla da olsa, "hayır" oylarının önünde olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırma sonuçlarına göre, halen kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oy oranı yüzde 9 civarında. Kararsızların ve sandığa gitmeyeceklerin tavrının, referandum sonucunda etkili olması bekleniyor.



Gezici araştırma şirketi yöneticisi Murat Gezici, konu ile ilgili şunları söyledi: "Eğer, kararsızları, 'evet' ve 'hayır' oylarına eşit bir şekilde dağıtırsak, 'evet' oyları yüzde 51,3 ile önde görülüyor. Ancak, hata yapma payımızı da dikkate aldığımızda ve kararsızları, oy vermeye gitmeyeceklerle bir yerde topladığımızda, 'hayır' oyları önde görülüyor."



Yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi, 9 Nisan pazar günü sona erdi. Oylar, özel kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında yaşayan 1 milyon 241 bin vatandaşın oy kullandığını açıkladı.



Yüksek Seçim Kurulunun verdiği bilgiye göre, Türkiye'de 55 milyon 336 bin 960 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, pazar günü ülke genelinde 164 bin sandıkta oy kullanacak.



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Tags: referandum Recep Tayyip Erdoğan heyecanı Türkiyede anayasa referandumu Türkiye Türkiyede Gepost: 14 april 2017