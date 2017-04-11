Türkiye'de Plastik Poşet Devri "Yavaş Yavaş" Son Buluyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Atık Yönetmeliği" kapsamında plastik poşetlerin mağaza ve marketlerde 2018 itibariyle yasaklanacağını "açıklamasının" ardından, gündem bu konuyla gündem oldukça meşgul oldu.



Bu açıklamaların doğru olmadığını belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı düzeltme açıklamalarında "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde" Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.



Bu ikilemin ve getirileceği belirtilen sınırlamanın ardından, plastik poşet üreticilerinin bu konuda nasıl bir tedbir alacağı konusunda şu an için büyük belirsizlikler olsa da, yavaş yavaş doğada çözünebilen poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun hedefleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor.