Türkiye'de, Patent Haftası Kutlaması
Türkiye Patent Hareketi ile 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü vesilesiyle Patent Haftası düzenlenecek panelle kutlanıyor.
Türkiye Patent Hareketi ile 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü'nü vesilesiyle Patent Haftası düzenlenecek panelle kutlanıyor.
'2023'te Hedef 1 Milyon Patent' sloganıyla patent projesini sürdüren Adres Patent, Türkiye Patent Hareketi ile 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü'nü vesilesiyle Patent Haftası'nı kutluyor. Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre Fikri Mülkiyet Günü TÜBİTAK Martek ile birlikte kutlanacak. 26 Nisan Çarşamba günü TÜBİTAK Bilgem İdari Konferans salonunda gerçekleşecek etkinliğe çok sayıda üniversite katılacak. Etkinlikte 'Yeni patent kanununun ülke ekonomisine katkısı ve patentlerin ticarileştirilmesi' konulu panel düzenlenecek.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Koordinatörü Deniz Yayla'nın moderatörlüğünü yapacağı panelde, İstanbul Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Leyla Türker Şener, İstanbul Bilim Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. N. Ayşe Odoman Boztosun, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ve Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu yer alacak.
Gebze Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Ali Yüksel & Hilmi Özalp Hukuk Bürosu'nun destek verdiği etkinliğe, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Selçuk TTO ile Konya Teknokent katılacak.
"Amaç patent bilincini artırmak"
Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut şunları söyledi: "Adres Patent ailesi olarak, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü'nü 'Patent Haftası' olarak adlandırarak kutluyoruz. Buradaki amacımız 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü'nde marka, patent, endüstriyel tasarımları teşvik etmek adına, sanayi ve üniversiteleri doğru bilgilendirerek bu günü daha da anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 26 Nisan 2017'de TÜBİTAK Martek İşbirliği ile patent bilincini artırmayı hedefleyerek "yeni patent kanunu" ve "patentlerin ticarileştirilmesi" konularında panel düzenleyeceğiz. İnovasyon hayatımızı daha sağlıklı, daha güvenli, daha rahat hale getiriyor.Düzenleyeceğimiz etkinlikte, yatırımcıları ve fikirleri teşvik etmesi gereken, girişimcileri ve fikirlerini ödüllendiren bir Türkiye'yi konuşacağız". - İSTANBUL