Türkiye'de Öldü, Vasiyeti Nedeniyle Telabyad'da Defnedildi

SURİYE'deki iç karışıklığın ardından sığındığı Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde şeker hastalığı nedeniyle ölen 65 yaşındaki Abdel El Abdullah Abu Arif, vasiyeti doğrultusunda sınırdan PYD denetimindeki Telabyad'a gönderilerek defnedildi.



Suriye'deki iç savaşın ardından önce ÖSO, sonra DEAŞ ve son olarak PYD denetimine giren Telabyad'dan 9 kişilik ailesiyle birlikte kaçan Meşhur Aşireti önderlerinden Abdel El Abdullah Abu Arif, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Akçakale Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümü ile ailesini yasa boğan Abdel El Abdullah Abu Arif'in çocukları, Akçakale Kaymakamlığı'na başvurarak, babalarının vasiyetinin kendi toprağına gömülmek olduğunu belirterek yardım istedi.



Yetkililer de yapılan görüşmelerin ardından cenazenin Telabyad'a gönderilmesini ancak yakınlarının terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad'a gidişine izin veremeyeceklerini iletti. Ailenin de kabul etmesinin ardından Abdel El Abdullah Abu Arif'in cenazesi bugün sınır hattına gelen akrabalarına teslim edildi. Sınır hattından tabutu omuzlarına alan akrabaları Abdel El Abdullah Abu Arif'i, Telabyad'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verdi.



Abu Arif'in cenazesinin Telabyad'a gönderilişi sırasında, sınır hattına gelen eşi ve çocukları gözyaşı döktü. - Şanlıurfa