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Türkiye'de Öğrenciler Mutsuz
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Türkiye'de Öğrenciler Mutsuz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA)'nın raporuna göre 72 ülkeden en mutsuz öğrenciler Türkiye'de bulunuyor.

Türkiye'de Öğrenciler Mutsuz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA)'nın raporuna göre 72 ülkeden en mutsuz öğrenciler Türkiye'de bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye
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