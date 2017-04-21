Türkiye'de Öğrenciler Mutsuz
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA)'nın raporuna göre 72 ülkeden en mutsuz öğrenciler Türkiye'de bulunuyor.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA)'nın raporuna göre 72 ülkeden en mutsuz öğrenciler Türkiye'de bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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