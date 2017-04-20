Türkiye'de Kurulacak Tank Fabrikasına Alman Meclisi'nden Engel

Türkiye ve Almanya arasında bir süredir devam eden siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı. Alman basınında yer alan haberlerde ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Rheinmetall'in uzun süreden beri Türkiye'de kurmaya çalıştığı yeni tank fabrikası için gerekli izinlerin Alman meclis komisyonundan çıkmayacağı bilgisi yer aldı.

PKK'YA KARŞI KULLANILMASINI İSTEMİYORLAR

Habertürk'te yer alan habere göre Alman yetkililer olası iptallere gerekçe olarak Alman teknolojisine sahip silahların Güneydoğu'da PKK'ya karşı kullanılmasından endişe edilmesini gösterdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Rheinmetall'in Türkiye'de fabrika kurma planları ile ilgili yaptığı açıklamada, yurtdışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu söyledi.

SON KARAR 26 NİSAN'DA VERİLECEK

Rheinmetall diğer Alman savunma şirketi Krauss Maffei ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Leopard 2 tankının üreticisi durumunda. Diğer yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den Almanya'ya askeri alanda 11 farklı ithalat talebi geldiği ancak bunların tamamının Alman hükümeti tarafından silahların Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kullanılacağı gerekçesiyle geri çevrildiği biliniyor. Rheinmetall'in Türkiye'deki fabrika inşaatına yönelik son kararı, 26 Nisan'da Alman meclis komisyonu verecek.

TANKSAVARA KARŞI ÖZEL SAVUNMA

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, p Türkiye'nin DEAŞ militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall'in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temasların sürdürdüğünü söyledi. Şirketin geliştirdiği 'Hard Kili' adlı savunma sistemini Türkiye'de kuracağı fabrikada kullanacağı belirtiliyor.