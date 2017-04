Türkiye'de Kayba Uğrayan Ürün Miktarı 11,6 Milyon Ton"

Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, Türkiye'de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40'ı arasında değişen miktarın, üretim ve dağıtım zinciri aşamasında kayba uğradığını ya da satış ve tüketim aşamasında atık haline dönüştüğünü ifade ederek, TÜBİTAK verilerine göre, en iyimser tahminle kayba uğrayan ürün miktarının 11,6 milyon ton olduğunu, bunun da yıllık yaş sebze meyve ihracatının 4 katına karşılık geldiğini bildirdi.



Metro Toptancı Market, gıda kayıp ve atıklarının önlenmesi ve milli kaynak israfının son bulması için Türkiye'nin önde gelen restoran ve şeflerinin katılımıyla Metro Gıda Hareketi'ni başlattı. Gastronomi & pazarlama danışmanlık firması Dude Table tarafından bu yıl 8'inci kez düzenlenen Restoran Haftası'nda Metro Gıda Hareketi'ni başlatan Metro, Türkiye'nin önde gelen restoranlarından temsilci ve şeflerin katılımıyla Gastronometro'da basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Özerkan, Türkiye'de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40'ı arasında değişen miktarın üretim ve dağıtım zinciri aşamasında kayba uğradığını ya da satış ve tüketim aşamasında atık haline dönüştüğünü bildirdi.



Özerkan, "TÜBİTAK verilerine göre, en iyimser tahminle kayba uğrayan ürün miktarı 11,6 milyon ton. Bu da yıllık yaş sebze meyve ihracatımızın tam 4 katına karşılık geliyor. Türkiye'de sebze meyve ticareti 100 milyar TL civarında bulunuyor. Bu miktarın en az 25 milyarlık bölümünün atık ve kayıp olduğu hesaplanıyor. Metro olarak gıda atık ve kayıplarının en yoğun yaşandığı ev dışı tüketim sektöründeki restoran ve şefleriyle gücünü birleştirerek Metro Gıda Hareketi'ni başlattık." şeklinde konuştu.



Meyve ve sebzede yaşanan ağır kayıpları önlemek için TÜBİTAK ile birlikte fire nedenlerine ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Özerkan, şöyle devam etti:



"Yaptığımız araştırma bize, kötü koşullarda tedarik edilen ürünün iyi koşulda tedarik edilene oranla 9 kat daha fazla atığa dönüştüğünü gösterdi. Yine araştırma sonucuna göre, yaşanan kayıpların en çok olduğu aşamaların paketleme ve nakliye olduğu ortaya çıktı. Bu araştırma bize gıda kayıp ve atıklarında da sürece bütünleşik bakmanın çok önemli olduğunu gösterdi. Zincirin tek bir halkası eksik kalırsa bu halkanın tüm zincire olan etkisi çok daha büyük oluyor. Bunun yanı sıra iyi tedarik zinciri uygulamaları ile önemli miktarda ürünün kaybedilmesinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu gördük."



"Üretici ve müşteriler arasında köprü rolümüz var"



Kubilay Özerkan, Metro olarak üretimden mutfaklara uzanan bütün bir tedarik zinciri süreci boyunca tam ortada yer alan konumuyla kendilerini sorumlu hissettiklerini, üretici ve müşteriler arasında köprü rolleri olduğunu, üreticiden müşterinin tabağına kadar olan bütün zinciri göz önünde bulundurduklarını, zincirin her halkasını ve bir sonraki adımı düşünerek hareket ettiklerini anlattı.



Özerkan, "Gıda kaybını ve atıklarını azaltmada da önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla üretimle başlayan, tedarik zinciri adımlarıyla devam eden ve profesyonel mutfaklara ulaşan süreçte bugün yeni bir adım atıyoruz. Restoran Haftası 2017 kapsamında sektörün öncü restoranlarının şefleri ve işletmecileriyle güçlerimizi birleştiriyor, kamuoyunda gıda atık ve kayıpları ile ilgili bir farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.



Üretimden tarlaya olan süreçte milli kaynakların israf olmaması için atık ve kayıpların en aza indirilmesi amacıyla tedarik zinciri ve satış koşullarının geliştirilmesi için projeler yürüttüklerini bildiren Özerkan, doğrudan üretici ve üretici örgütleri ile çalışarak üreticileri eğittiklerini, kalite ve miktar açısından doğru ürünlerin üretilmesini, doğrudan üreticinin kazanmasını sağladıklarını kaydetti.



Özerkan, işletmelerin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek yapacakları planlı satın alma, atığı azaltacak doğru menü planlaması ve estetik olarak tercih edilmeyen ancak tadı ve tazeliği yerinde olan ürünlerin daha sık kullanılmasıyla gıda kayıp ve atıklarının azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı.



20 kooperatifle çalıştıklarını ve hedeflerinin, tüketicilere israf etmeme bilincinin yanı sıra kooperatiflerle talebe dayalı bir üretim modeli oluşturmak olduğunu ifade eden Özerkan, mutfakta ve mutfak sonrasında yaşanan gıda atıklarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mutfakta en yüksek atık ön hazırlık ve pişirme kısımlarında oluyor. Soyma, doğrama gibi ön hazırlık ya da yanlış pişirme teknikleri nedeniyle servis edilemeyen, fazla pişirilen, porsiyonlama sırasında parçalanan gıdalar atık oluyor. Mutfaktan çıkan tabak müşteriye sunulduktan sonra da atık olabiliyor. Bu atığı azaltmak için müşterilerin bilinç düzeyinin ve farkındalığının artırılması büyük önem taşıyor. Müşterinin yiyebileceği kadar sipariş vermesi, fazla gelen gıdayı paketletip yanına alması faydalı olacaktır."



Özerkan, Metro Gıda Hareketi kapsamında Restoran Haftası boyunca restoran ve şeflerin gıdanın israf olmaması için hayata geçirdiği uygulamaları, önerileri gözler önüne sereceklerini, kamuoyunda ve sektörde bir duyarlılık yaratacaklarını belirterek, "Bu hareketin burada kalmayacağına, duyarlı şeflerimizin ve tüketicilerimizin katılımıyla çığ gibi büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.