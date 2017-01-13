Türkiye'de Kar Çilesi, Bodrum'da Deniz Keyfi

Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkili olurken, Ege kıyılarında ise hava sıcaklığı 20 dereceye kadar ulaştı. Bodrum'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahil kenarlarına giderek denize girdi.



Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran turistler ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Doğuda Sibirya soğukları, batıda kar yağışı hayat durma noktasına getirirken Bodrum'da ise hava sıcaklığı yaklaşık 20 dereceye kadar ulaştı. Güneşli havayı gören vatandaşlar ise denize girmeyi ihmal etmedi. Yazlık kıyafetler ile gezen vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı.



Sıcak havayı fırsat bilip denize giren Nihat Şentürk, Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirterek, "Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, biz de tadını çıkarıyoruz. Yaz sıcağı var, sahil de sesiz, turist yok güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Denize girerek serinliyoruz. Deniz daha sıcak şu anda 17 derece var. Herkesi kışın Bodrum'da denize girmeye davet ediyorum" dedi.



İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen vatandaşlar ise Bodrum'a yerleşmeyi düşündüklerini İstanbul'daki kardan, kıştan kaçarak Bodrum'a geldiklerini belirtti.



Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklığı hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacak. - MUĞLA