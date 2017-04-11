Türkiye'de Kadın Sorunu
Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 12.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Türkiye'de Kadın Sorunu
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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