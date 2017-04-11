Türkiye'de Kadın Sorunu

Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Türkiye'de Kadın Sorunu

Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 12.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Türkiye'de Kadın Sorunu

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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