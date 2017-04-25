Türkiye'de Kadın İstihdamı Oranı Yüzde 28'e Yükseldi"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye2de 2005 yılında yüzde 21 olan kadın istihdamı oranının 2016 yılı itibariyle yüzde 28'e yükseldiğini bildirdi.



Kaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'nda konuşma yaptı.



Kadının olduğu her yerde sadece ekonomik ve sosyal kalkınma değil, merhamet, barış ve adalet, demokrasi ve özgürlük olduğunu ifade eden Kaya, güçlü bir ülke ve müreffeh bir toplum inşa etmek, ayrıca bunu sürdürülebilir kılmak için öncelikle kadının statüsünü güçlendirmek zorunda olduklarını vurguladı.



Türkiye olarak bu yaklaşımdan hareketle, 2002 yılından itibaren önemli yasal ve anayasal düzenlemeler gerçekleştirdiklerini, kadının statüsünü güçlendirici eylem planları belirleyerek uygulamaya başladıklarını söyleyen Kaya, kadınların siyaset ve karar alma mekanizmalarında daha aktif olabilmelerinin önünü açtıklarını ve kadına pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasal bir ilke haline getirdiklerini bildirdi.



Devlet olarak, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 'Haydi kızlar okula', 'Baba beni okula gönder' gibi kampanyalar yürüttüklerini hatırlatan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranının yükseldiğini, kadın okumaz-yazmazlık oranının gerilediğini belirtti.



İş ve aile yaşamının uyumlu yürütülmesine önem verdiklerini söyleyen Kaya, çalışan kadınların hamilelik, doğum ve süt izinlerinden her iki ebeveynin de yararlanabildiği bir esnek çalışma modelini uygulamaya başladıklarını kaydetti.



"Kadın ve yoksulluk asla yan yana gelmesini istemediğimiz iki kavram"



Kaya, "Kadının istihdamı kapsamında yaptığımız çalışma ve uygulamalarımız sonucunda, 2005 yılında yüzde 21 olan kadın istihdamı oranını 2016 yılı itibariyle yüzde 28'e yükselttik. Bu artışı da yeterli bulmuyoruz ve artırmak için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Kadın ve yoksulluk bizim için asla yan yana gelmesini istemediğimiz iki kavramdır." şeklinde konuştu.



Yoksulluğun önlenmesi kapsamında, kadınları girişimci olmaya da yönlendirdiklerini, bunun için, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle, sadece kadınlara açık olan mikrokredi uygulamasıyla mali kaynak sağladıklarını bildiren Kaya, bugüne kadar 160 bin yoksul ve dar gelirli kadına yaklaşık 606 milyon TL kaynak dağıtıldığını aktararak, "Sonuç olarak, kadınlarımızın ekonomik statülerini güçlendirmek için geliştirdiğimiz ve bir kısmını paylaşabildiğim ekonomik destek mekanizmalarımızla, kadın yoksulluğuyla mücadelede,Türkiye olarak sessiz bir devrim gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Başta kadın yoksulluğuyla mücadele olmak üzere kadınları güçlendirecek, cesaretlendirecek ve girişimci olmalarının önünü açacak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biliyoruz ki donanımlı, lider girişimci kadınlar, içinde bulundukları toplumu ve tüm dünyayı da dönüştürüp güçlendireceklerdir. Ancak, kendilerine imkan ve fırsat sunulduğunda dünyayı dönüştürme gücüne sahip kadınların bir kısmı, dünyanın farklı bölgelerinde günümüzde yaşanan savaş, terör ve göç dramatik olaylar nedeniyle büyük acılar yaşamaktadır. Nitekim Türkiye olarak, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 3 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyor; misafirlerimizin eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu vesileyle misafirlerimizin yaklaşık yüzde 47'sinin kadın ve çocuklar olduğunu dikkat çekmek isterim. Ülkemizde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirerek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak en temel hedefimizdir. Kadının üreterek ve değerleriyle birlikte varlığını ortaya koyarak karar süreçlerinde rol aldığı yeni bir dünya kurmak, hepimizin ortak ihtiyacı ve sorumluluğudur."



Bakan Kaya, konferans öncesinde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüştü.