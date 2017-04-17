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Türkiye'de İşsizlik Oranı, Ocakta Geçen Yılın Aynı Ayına Göre 1,9 Puanlık Artışla Yüzde 13...
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Türkiye'de İşsizlik Oranı, Ocakta Geçen Yılın Aynı Ayına Göre 1,9 Puanlık Artışla Yüzde 13...

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de İşsizlik Oranı, Ocakta Geçen Yılın Aynı Ayına Göre 1,9 Puanlık Artışla Yüzde 13...

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti, İşsizlik, Türkiye
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