Türkiye'de İnsanlar Futbolu İnanılmaz Seviyor"

AHMET ÖZLER - Kardemir Karabükspor'un Ukraynalı milli futbolcusu Yevhen Seleznov, "Karabük, kariyerim açısından çok başarılı bir yer seçimi oldu." dedi.



Kariyerinde daha önce Dnipro Dnipropetrovsk, Kuban Krasnodar, Arsenal Kiev, Shakhtar Donetsk formaları giyen, Ukrayna Milli Takımı'nın başarısı için ter döken ve bu sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki tecrübeli forvet, kırmızı-mavili ekiple çıktığı 11 maçta 4 gol atarak kısa sürede taraftarın da gönlünü kazandı.



Yevhen Seleznov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'e hiç düşünmeden geldiğini, burada bulunmaktan mutlu olduğunu ve heyecan duyduğunu söyledi.



Karabük'te bir aile havası olduğunu, kendisine çok iyi davranıldığını ve herkesle iyi anlaştığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Shakhtar Donetsk'te oynamış, kariyerli bir oyuncu olarak Kardemir Karabükspor'a gelmekle çok doğru bir karar verdim, çünkü burada adaptasyon sürecim çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi olan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan başka bir takıma gitseydim, bu adaptasyon süreci daha zorlu olabilirdi, fakat Karabük'te bu süreç çok kısa oldu. Buradaki ortam, arkadaşlarımın, herkesin yaklaşımı, bu kulübün yaklaşımı beni takıma hemen adapte etti. İlk oynadığım maçlarda gollerimi attım ve gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. Karabük, kariyerim açısından çok başarılı bir yer seçimi oldu." diye konuştu.



"Ligde bence bizim yerimiz 6-7'ncilik"



İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Seleznov, "İstatistik olarak deplasmanda iyi maçlar çıkaramıyoruz, çok puan alamıyoruz ama evimizde çok iyiyiz. İyi bir takımız, ligde bence bizim yerimiz 6-7'ncilik. Kalitemizin yakıştığı yer, kalitemizin gideceği yer orası. Tabii ki dış saha performansımızı düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de kısa sürede tanındığını ve ilgi gördüğünü belirten Seleznov, şöyle devam etti:



"Türkiye'de insanlar futbolu inanılmaz seviyor. Maçlardan sonra basına bakıyorum, genelde futbol ve siyasetle ilgili tartışmalar, konuşmalar görüyorum. İsmimin burada duyulmasından ve insanların beni sevmesinden tabii ki mutluyum."



"Haftada bir maç bazen bana az geliyor"



Gelecekle ilgili çok şey düşünmediğini kaydeden Ukraynalı futbolcu, "Kardemir Karabükspor'un ligin kalan maçlarında en iyisini yapması için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Ayrıca her futbolcu tabii ki en üst seviyede oynamak ister. Ben de eskiden Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettim. Her futbolcu gibi ben de tekrardan o liglerde, oralarda oynamak isterim. Haftada 2-3 maç kaldırabilecek bir oyuncuyum. Haftada bir maç bazen bana az geliyor." şeklinde görüş belirtti.



"Tudor'la çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"



Galatasaray'ın başına geçen Kardemir Karabükspor'un eski teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili de konuşan Seleznov, kırmızı-mavili ekibe gelmesinde Hırvat çalıştırıcının çok büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.



Tudor'un Juventus'ta oynadığı dönemleri iyi hatırladığını, bu yüzden Kardemir Karabükspor'a gelme konusundaki kararının daha netleştiğini aktaran Seleznov, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendisi gerçekten çok iyi bir hoca, çok iyi bir insan. Kendisini çok seviyorum. Onunla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki onunla çalışma fırsatı bulmuşum. 31 yaşındayım ve kariyerim var. Tudor da ilk gördüğüm andan itibaren netliğiyle, derdiniz ne olursa olsun net yaklaşımıyla benim için etkili olmuştur. O yüzden bence çok dürüst ve karakterli bir hoca."



Dünyanın en iyi futbolcusunun Barcelona'da oynayan Lionel Messi olduğunu savunan Seleznov, Manchester United forması giyen Zlatan Ibrahimovic'i de çok beğendiğini sözlerine ekledi.