Türkiye'de İlk Kez Mersin'de Limonda Tespit Edilen Thrips Zararlısıyla Mücadele Başlıyor

Türkiye'de ilk kez Mersin'de 2015 yılında limonda tespit edilen Hawaii Çiçek Thrips zararlısıyla mücadele başlıyor. Limonun dış yüzeyinde oluşturduğu lekeler nedeniyle ürünün ekonomik değerini azaltan Thrips zararlısının neden olduğu sorunları gidermek için mutabakat metni imzalandı. İlaçlı ve ilaçsız mücadele kapsamında ilk etapta iki limon bahçesinde deneme çalışmalarına başlanacak.



Mersin dış ticaretinde önemli yere sahip limonda etkili olan Thrips zararlısının neden olduğu sorunların giderilmesi amacıyla 'Mersin'de Limon Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Thrips Zararlısı ile Mücadele Projesi' hazırlandı. Proje çerçevesinde çalışmalara başlanması için Mersin'de ilk adım atıldı. Hızla yayılan Thrips zararlısı ile mücadele başlatılması adına konunun tarafları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önderliğinde bir araya geldi. Yapılan ilk toplantı sonunda ortak mücadele için Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana, MTSO, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, Akdeniz Ziraat Odası ve Erdemli Ziraat Odası arasında mutabakat metni imzalandı.



"Çok çabuk ürüyor ve mücadelesi oldukça zor"



Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yetkilisi Adalet Hazır, toplantıda katılımcılara, mevcut sorun ve bu sorunun çözümü için hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Limonda yeni bir zararlı türü tespit edildiğini bildiren Hazır, Thrips adı verilen bu zararlının özellikle yıl boyunca çiçeklenen yediveren grubu limonda yaygın olarak görüldüğünü anlattı. Bu zararlının çok çabuk ürediğini ve mücadelesinin de oldukça zor olduğunu kaydeden Hazır, hazırladıkları ve iki yılı kapsayan 'Mersin'de Limon Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Thrips Zararlısı ile Mücadele Projesi' kapsamında bir ilaçlı bir de ilaçsız mücadele yöntemi geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



"Lekeli meyve oranı ise yüzde 50'lere ulaştı"



Thrips zararlısının meyve yüzeyinde gümüşsü lekeler ve şekil bozukluklarına yol açtığını anlatan Hazır, bu nedenle ürünün pazar değerinin de düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 4 milyon ton civarında üretilen turunçgilin yüzde 21'ini limonun oluşturduğunu ifade eden Hazır, "Limon, iç tüketimde de dış ticarette de önemli bir ürün. 2016 yılı verilerine göre, Mersin'de üretilen 587 bin ton civarındaki limonun 417 bin tonu Erdemli'de üretilmiş. Lekeli meyve oranı ise yüzde 50'lere ulaşmış. Yeni Thrips türünün beklenmesi nedeniyle bu zararın artma riski var" dedi.



Zararlının hızla yayıldığına işaret eden Hazır, yumurtadan ergin oluncaya kadar ortalama 25 derecede 10,3 gün geçtiğini ve bir yıl içinde bir zararlının döl sayısının 10 ile 20 arasında değişebildiğini dile getirdi. Aynı zamanda larvanın bitkinin korunaklı kısmında beslenmesi nedeniyle kimyasal ilaçlardan etkilenmesinin de nispeten zor olduğunu vurgulayan Hazır, bu zararlıya karşı henüz ruhsatlı bir bitki koruma ürünü bulunmadığını da söyledi.



"Deneme çalışmaları iki limon bahçesinde başlayacak"



Hazırlanan proje hakkında da bilgi veren Hazır, 2018-2019 yıllarını kapsayacak olan proje kapsamında iki limon bahçesinde çalışma yürütülmesinin planlandığını kaydetti. Proje kapsamında zararlının ilk ergin ve larva çıkış tarihlerinin, popülasyon dinamiği, döl sayısı ve zarar oranının saptanacağını, ardından etkili bitki koruma ürünü, etkin mücadele zamanı ve etkili doz tespitinin yapılacağını ifade eden Hazır, aynı zamanda avcı böcek salımı yoluyla biyolojik mücadele yollarını da araştıracaklarını anlattı.



Limonun yanı sıra bu zararlının elma, şeftali, muz, sebzeler, çay ve tütünde de zarar yapma potansiyeli bulunduğuna işaret eden Hazır, ancak hazırladıkları proje ile ilk etapta limona odaklanacaklarını sözlerine ekledi. - MERSİN