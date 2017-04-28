Türkiye'de İhracat Yüzde 13,6, İthalat Yüzde 6,9 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 10,3 AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71,8 iken, 2017 Mart ayında yüzde 76,3'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13,5, ithalat yüzde 7,1 arttı.