Türkiye'de Huzur Operasyonu

Bitlis'te, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerinde güvenlik güçlerinin duyarlı çalışmasıyla bin 677 kişinin sorgulandığı ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aranan 5 kişi yakalanmış, 20 kişiye adli-idari işlem yapılmıştır. 70 iş yeri kontrol edilmiş, 5 iş yerine cezai işlem uygulanmış, 269 araç kontrol edilmiş, 10 araca cezai işlem uygulanmış ve 3 bin 520 lira idari para cezası kesilmiştir."



Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.