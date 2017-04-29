Türkiye'de Huzur Operasyonu

Mardin'de, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında 376 polisin katılımıyla denetimler yapıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla kent genelinde 5 arama köpeği ve 376 polisten oluşan 91 ekip ile genel asayiş uygulaması yapıldı.





Sabit yol uygulamaları denetiminde 17 sabit uygulama noktasında yapılan denetimlerde, bin 56 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. 200 paket kaçak sigara ele geçirilen uygulamada, 2 kişiye adli işlem yapıldı.





420 araç kontrol edilerek 10 araca ilgili maddelerden 2 bin 340 lira cezai yaptırım uygulandı, bir araç trafikten men edildi.





Umuma açık yerlerin denetiminde yapılan uygulamada, 17 araç kontrol edildi, bin 362 kişi sorgulandı ve toplamda 161 iş yeri denetlendi.