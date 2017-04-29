Türkiye'de Huzur Operasyonu

Elazığ'da, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında 500 polisin katılımıyla denetimler yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla kent merkezi ile 10 ilçede 92 ekip ile genel asayiş uygulaması yapıldı.



Uygulamada, 410 araç arandı, 881 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.



Aranan 4 kişi de gözaltına alındı ve 2 şahsa çeşitli suçlardan adli-idari işlem yapıldı.



Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 2 extacys hap ele geçirildi, 21 araca toplam 12 bin 540 lira ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.



İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 3 iş yerine "İş Yeri Açma ve Çalıştırma" ruhsatı olmadan işletmekten, 1 iş yerine de kapalı alanda sigara içirtmekten idari işlem yapıldı.



Ayrıca, 228 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde 2 bin 475 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.



PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam da 3 şahıs yakalanmış ve kapalı alanda sigara içmekten 1 şahsa 109.00 lira idari para cezası uygulandı.