Türkiye'de Huzur Operasyonu

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Kilis'te denetimler yapıldı.



Asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve trafik şube ekipleri, kent merkezinde denetimlerde bulundu.



Kefe ve eğlence merkezleri ile halka açık tesislerde denetim yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.



Ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında da şüpheli araçları denetledi.