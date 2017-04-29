Türkiye'de Huzur Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-5" operasyonu kapsamında Van'da, 103 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekiplerinden oluşan 103 emniyet görevlisi, kent girişlerinde oluşturdukları 2 kontrol noktasında durdurdukları araçları aradı.



Ekipler, operasyonun ikinci bölümünde ise kafeterya, internet kafe, kahvehane ve tüm umuma açık mekanları denetledi.



Denetimler sırasında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.



Operasyonun sonunda sorgulanan 569 şahıstan 10'una idari para, 75 araçtan trafik kurallarına uymayan sürücülere ise 823 lira ceza kesildi.