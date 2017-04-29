Türkiye'de Huzur Operasyonu

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Antalya'da da denetimler yapıldı.



Kent merkezinde dört ayrı caddede asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve trafik polisleri, denetlemeler yaptı.



Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı.



Uygulamada şüphelilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.





Ekiplerin, eğlence merkezlerini ve kafeleri de denetlediği öğrenildi.