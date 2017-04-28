Türkiye'de Huzur Operasyonu

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Malatya'da denetimler yapıldı.



Kent merkezinde İnönü, Kanalboyu, Cezmi Kartay ve Fahri Kayahan Caddeleri'nde asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve trafik polisleri denetlemeler yaptı.



Kefe ve eğlence merkezlerini denetleyen ekipler, uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.



Kentin giriş çıkış noktalarında da ekipler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı.