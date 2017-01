Philips Orta Doğu ve Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Arjen Radder, "Türkiye'de her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konuyor. 125 bin kişi ise kalp krizinden hayatını kaybediyor. Hastalıklarda hastalar için erken ve doğru teşhis çok önemli." ifadelerini kullandı.



Phillips açıklamasına göre Radder, sağlıkla ilgili veriler paylaşarak, Türkiye'ye teknolojik sağlık çözümleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.



Türkiye'de KOAH hastası sayısının 3,2 milyona, diyabet hastası sayısının ise 7 milyona ulaştığını aktaran Radder, "Yaklaşık 20 milyon yetişkin yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşarken, toplumun yüzde 33,7'si obez statüsünde. Öte yandan yaptığımız araştırmalar ve aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki, insanlar günlük hayatlarında yaşadıkları rahatsızlıklarla sahip oldukları ya da olacakları hastalıklar arasında bağlantı kurmuyor. Oysa akıllı cihazlardan elde edilen verileri, hastane kayıtları ve nüfusun genel sağlık bilgilerini bağlantılı bir şekilde değerlendirmek mümkün. Bir kişinin tansiyon, nabız, kan şekeri gibi bilgilerini alıp tüm nüfusla kıyaslayarak ona özel öngörülerde ve kişisel tedavi önerilerinde bulunabilir hale geleceğiz." bilgilerini verdi.



"Önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar pek çok alanda ürünlerimiz var"



Türkiye'de sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Dr. Arjen Radder şunları kaydetti:



"Sağlık bakımı giderek kişiselleşiyor. Türkiye'de her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konuyor. 125 bin kişi ise kalp krizinden hayatını kaybediyor. Hastalıklarda hastalar için erken ve doğru teşhis çok önemli. Bağlantılı bir dünyada sağlık teknolojileri teşhis ve tedavi süreçlerinin hem hasta deneyimi açısından hem de altyapısal anlamda daha verimli hale gelmesini sağlayacak.



Akıllı cihazlar, yeni uygulamalar ve sağlık teknolojileri çözümleri sayesinde, insanlar henüz hasta olmadan hastalıklara karşı önlem alınabilecek. Türkiye'de 87 yıldır faaliyetlerimizi sürdüyoruz. Philips olarak, Sağlık Döngüsü (Health Continuum) yaklaşımımız kapsamında sağlıklı yaşamdan başlayarak önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar pek çok alanda ürünlerimiz ve çözümlerimizle her gün, her yaştan insanın yaşamını iyileştirecek yenilikler sunmaya devam edeceğiz."



Philips'in anlamlı ve sürdürülebilir inovasyonlar yaparak dünyayı daha sağlıklı hale getirmeyi hedeflediğini belirten Radder, marka olarak daha düşük maliyetli sağlık çözümlerine erişiminin artması için inovasyonun önemini geçmişten bu yana vurguladıklarını kaydetti.



Philips, 2025 yılına kadar 3 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefliyor



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, DNA'sında inovasyon yer alan Philips, tüm dünyayı ilgilendiren kronik hastalıklar sorununa odaklanıyor ve bu doğrultuda tüm ürün ve çözüm portföyünde Sağlık Döngüsü yaklaşımını benimsiyor.





İlk patentini 1905'te alan, her sene satışlarının yüzde 7,9'unu Ar-Ge çalışmalarına ayıran ve 76 bin patenti bulunan Philips, 2025 yılına kadar 3 milyar kişinin hayatına dokunarak iyileştirmeyi hedefliyor. Philips, ürünleriyle tasarım yarışmalarında her yıl 100'den fazla ödül kazanıyor.