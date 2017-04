Türkiye'de Her 4 Kişiden Birinde Sindirim Bozukluğu Var

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen programa, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Türk Gastroenteroloji Derneği üyeleri ve farklı üniversitelerden akademisyen-sağlık çalışanı ile 400'e yakın sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, proje ile halk toplantılarının gerçekleşeceği iller başta olmak üzere daha bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Bor, "Proje ile Kolon Kanseri, Reflü, İrritabl Bağırsak Sendromu, Ülser, Dispepsi, Ülseratif Kolit, Pankreas Kanseri ve diğer Sindirim Sistemi Hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanması, hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanması, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının sağlanmasını istemekteyiz" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Bor, Şanlıurfa'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sindirim sisteminde gaz ve kabızlık gibi konular üzerinde vatandaşlara faydalı açıklamalarda bulundu. Toplantı, daha sonra vatandaşların sorularının alınmasıyla devam etti. Ayrıca bir de sindirim sistemi farkındalığı ile ilgili vatandaşlara anket çalışması yapıldı.

KABIZLIK ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU

Prof. Dr. Bor, Türkiye'de her 4 erişkin kişiden birinde kabızlık ve farklı sindirim sistemi rahatsızlıkları bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Her şehirde farklı bir sindirim sistemi hastalığı konusunda halkımızı aydınlatıyoruz. Türkiye'de sindirim sistemi hastalıkları son derece yaygındır. Türk halkının yüzde 8.5'inin kabızlık sorunu olduğunu biliyoruz. Genel olarak tüm bağırsak hastalıkları sıklığı, -biz buna fonksiyonel bağırsak hastalıkları diyoruz- bu oran yüzde 23'tür. Her 4 erişken birinin kabızlığı, şişkin bir karnı, bir sindirim sistemi rahatsızlığı problemi olduğunu gösterir ki, bu rakama mide problemleri dahil değildir ve son derece yaygın hastalıklardır."

Prof. Dr. Bor, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Bor açıklamasında, "Türk Gastroenteroloji Derneği olarak halkımızın sindirim sistemi hastalıkları konusundaki bilgisini artırmak ve bu konudaki bilinçlendirmeyi artırmak amacıyla Şanlıurfa'ya geldik. Bu toplantılar yıl sonuna kadar Türkiye'nin 8 ayrı şehrinde düzenlenecek. Her şehirde farklı bir sindirim sistemi hastalığı konusunda halkımızı aydınlatıyoruz. Şanlıurfa'daki konumuz sindirim sisteminde gaz ve kabızlık gibi herkesi çok ilgilendiren sorunlar ve hassas bağırsak hastalıkları gibi konular ele alındı. Bu toplantılarımızın ilki Edirne'de yapıldı, ikincisi ise Şanlıurfa'da gerçekleşti. Bundan sonra 18 Mayıs'ta İzmir-Balçova'da, daha sonra Sivas, Eskişehir, Adana, Konya ve Erzurum illerinde farklı konu başlıklarında yapılacak toplantılarla, halkımız sağlıklı bir yaşam ve gelecek için bilgilendirilmeye devam edilecek. Yanımızda çok büyük bir kalın bağırsak maketi getirdik. Bu maketin içerisinde de farklı kalın bağırsak hastalıklarını içinde yürüyerek görüp izlemek mümkündür" şeklinde konuştu.