Türkiye'de Havası En Kirli Keşan'da Doğalgaz Ateşi Törenle Yandı

Türkiye'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında doğalgaz yakma töreni düzenlendi.



Keşan'da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelinmesi nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak'taki istasyonda doğalgaz yakma töreni gerçekleştirildi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin, GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve davetliler katıldı.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede büyük oranda doğalgaz kullanımı başladığında temiz ve kaliteli bir enerjiye kavuşulacağını belirterek, "Bu da bölgemizdeki bazı sanayi kuruluşlarının ya da yeni açılacak sanayi kuruluşlarının hayata geçmesi anlamına gelecek. Şunu iyi biliyorum, 2020'li yıllarda burada fabrika sayısında da artış olacak. Bu bir harekettir, her hareket bereket olur. Hatırı sayılır bir doğalgaz pazarı oluştu. Bu birçok insana iş demektir. Ama bunun külfetinin akabinde biz hem temiz havaya kavuşacağız hem de yeni işyerlerinin açılmasına zemin teşkil edecek" dedi.



Keşan Kaymakamı Nuri Özder, ilçede hava kirliliği sorununa en önemli çözüm olacak doğalgazın ilk ateşinin yanacağını ifade ederek, "Havamızın kirliliğini hepimiz burada yaşayarak biliyoruz. Bugün yakma töreniyle birlikte doğalgaz ilçeye yayılarak önemli bir sorun ortadan kalkacak" dedi.



Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Keşan'ın Avrupa standartlarından 3, ABD standartlarından ise 9 kat fazla kirli havaya sahip olduğuna dikkat çekerek, şehrin kirli havadan artık kurtulacağını söyledi.



Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin ise Keşan'ın hava kirliliği konusunda Avrupa'da isim yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Tek başına değil birlikte neticeye varılır. Herkesin önemli katkısı oldu. Beraberce yürüdük ve beraberce sonuca ulaştık. Doğalgaz medeniyet, temizlik ve kolaylık demektir. Özellikle hanımlar için son derece önemli. Artık 'tüp bitti, tüpü getir' kelimeleri burada tarih olacak. Bunun yerine doğalgaz bitmeyen, tükenmeyen Allah'ın verdiği güzel nimet tadılacak ve Keşanlılar'da o nimeti tatmış olacak" dedi.



Konuşmaların ardından alandaki sembolik ateş törenle yakıldı. GAZDAŞ'ın çalışmaları sonucunda altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor.



TMMOB UYARMIŞTI



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan'da 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan'daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ'ın Musul'da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilmişti.