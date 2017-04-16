Türkiye'de Halk Seçimini Yaptı

Başkanlık sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon seçmen sandık başına gitti. Katılım yüksek olduğu seçimlerde yüzde 51.2 evet, yüzde 48.8 hayır oyu kullanıldı. CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz etti.