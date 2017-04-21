Türkiye'de Gözaltındaki İtalyan Vatandaşı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, bir süredir Türkiye'de gözaltında bulunan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin babası Massimo Del Grande'nin basında yer aldığı gibi büyükelçilikle görüşmek istemesi durumunda kendisine kapılarının açık olduğunu bildirdi.



Ülkesinde sığınmacı krizine yönelik belgesel çalışmalarıyla tanınan Gabriele Del Grande'nin Suriye'deki iç savaş hakkında bilgi edinmek amacıyla gittiğini iddia ettiği Hatay'ın Türkiye-Suriye sınırı yakınında, 9 Nisan'da yakalanması ve o tarihten bu yana gözaltında olmasının, İtalyan basınında yarattığı geniş yankı nedeniyle Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı.



İtalyan basınında son günlerde çıkan; baba Del Grande'nin oğlunun durumuyla alakalı Roma'daki Türk Büyükelçiliğine gitmek istediğini dile getirdiği haberlerin ardından yapılan büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"İtalya'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği olarak, Türkiye'de polis tarafından birkaç gündür gözaltında tutulan İtalyan vatandaşı Del Grande'nin hassas durumuna ilişkin, İtalyan makamlarıyla birlikte yoğun ve samimi bir işbirliği içindeyiz. Hadisenin, güçlü bağları bulunan dost ve müttefik iki ülke; Türkiye ve İtalya arasında hızlı şekilde aşılabilmesi arzusuyla çalışılmakta. Büyükelçi Murat Salim Esenli, bu duygularla Gabriele Del Grande'nin babası Massimo Del Grande'yi bugün büyükelçiliğimize davet etmiştir. Kendisini, büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız."



Diplomatik kaynaklar da AA muhabirine, büyükelçilik açıklamasının, basına yansıdığı gibi baba Del Grande'nin büyükelçiyle görüşme gibi bir talebi olması durumunda kapılarının kendisine açık olduğu mesajını taşıdığını belirtti.



Öte yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun dün açıkladığı üzere Gabriele Del Grande'yi gözaltında bulunduğu Muğla'daki geri gönderim merkezinde bugün, Türk avukatı ve İtalya'nın İzmir Başkonsolosluğuna bağlı yetkililer ziyaret etti.



Bu arada, baba Massimo Del Grande de İtalyan basınına daha önce yaptığı açıklamada, Roma'daki Türk temsilciliği yetkilileriyle görüşmek istediğini belirtmişti.