Türkiye'de Gözaltına Alınan İtalyan Gazeteci Serbest

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, 9 Nisan'da Hatay yakınlarında gözaltına alınan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande'nin serbest bırakıldığını açıkladı.



AFP haber ajansı, 34 yaşındaki Del Grande'nin Pazartesi günü Bolonya havaalanına ulaşması beklendiği ve Del Grande'nin havaalanında ailesi ile Alfano tarafından karşılanacağını bildirdi.



Habere göre, Alfano açıklamasında, "Az önce kendisiyle görüştüm. İtalya'ya dönüş yolundaydı. Bu haberi ailesini vermekten büyük mutluluk duydum. (Del Grande'nin) gelişini bekliyoruz" dedi.





Mültecilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Del Grande, 9 Nisan günü Hatay yakınlarında kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Del Grande, gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlamıştı.





2014'te başka iki yönetmenle birlikte, beş mülteciyi kurmaca bir düğün konvoyuyla İtalya'dan İsveç'e sokarak bu yolculuğun belgeselini çekmişti.



Yakınları Del Grande'nin, Suriye'den kaçmak zorunda kalan göçmenlerle ilgili yeni kitabı için araştırma yapmak üzere Türkiye'de bulunduğunu söylemişti.